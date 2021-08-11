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В Лошице начинают строить еще один дом для очередников. «Квадрат» с отделкой — от 620 долларов

11.08.2021 17:09 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Продолжается застройка района Лошица в Минске. Сегодня УКС Мингорисполкома предложил долевое строительство квартир для очередников в доме № 10 в микрорайоне Лошица-8.2. Строительство этой многоэтажки начнется в конце августа. Проектная декларация опубликована в газете «Минский курьер».

По планам на площадке между улицами Алеся Дудара и Аркадия Смолича появится панельная десятиэтажка серии М464-М на 3 подъезда и 120 квартир. Всего в новостройке будет 60 однокомнатных, 3 двухкомнатные и 57 трехкомнатных квартир. 

Абсолютное большинство квартир будет с газовыми плитами, а в 3-х квартирах установят электроплиты.

В Лошице начинают строить еще один дом для очередников. «Квадрат» с отделкой — от 620 долларов

Сдаваться жилье для очередников будет с отделкой: здесь окрасят потолки, поклеят обои, положат линолеум и плитку.

Начало стройки намечено на 25 августа этого года. Завершить возведение дома планируют за 12 месяцев – введение его в эксплуатацию намечено на 9 августа 2022 года.

В Лошице начинают строить еще один дом для очередников. «Квадрат» с отделкой — от 620 долларов
Так стройка микрорайона выглядела в декабре 2020 года.
В Лошице начинают строить еще один дом для очередников. «Квадрат» с отделкой — от 620 долларов

Сейчас нуждающимся в улучшении жилищных условий (по направлениям администраций районов) предлагается 112 квартир.

Цена «квадрата» − 1 588,30 рубля (с учетом ограниченной прибыли для нормируемой площади) и 1 889,21 рубля (для площади, превышающей нормируемую).

Уточняется, что строительство будет осуществляться по фактически сложившимся понесенным затратам и, в случае изменения цен строительно-монтажных работ, стоимость жилья объекта может меняться застройщиком в одностороннем порядке.

Отметим, что в прошлой проектной декларации строящиеся квартиры для «очередников» в этом же квартале были дешевле на 100 долларов. 

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Теги: Минск
 
 
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Продолжается застройка района Лошица в Минске. Сегодня УКС Мингорисполкома предложил долевое строительство квартир для очередников в доме № 10 в микрорайоне...
 
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