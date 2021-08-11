В Лошице начинают строить еще один дом для очередников. «Квадрат» с отделкой — от 620 долларов



Так стройка микрорайона выглядела в декабре 2020 года.



Сейчас нуждающимся в улучшении жилищных условий (по направлениям администраций районов) предлагается 112 квартир.

Цена «квадрата» − 1 588,30 рубля (с учетом ограниченной прибыли для нормируемой площади) и 1 889,21 рубля (для площади, превышающей нормируемую).

Уточняется, что строительство будет осуществляться по фактически сложившимся понесенным затратам и, в случае изменения цен строительно-монтажных работ, стоимость жилья объекта может меняться застройщиком в одностороннем порядке.

Отметим, что в прошлой проектной декларации строящиеся квартиры для «очередников» в этом же квартале были дешевле на 100 долларов.

Следите за нами на Яндекс. Дзен

Читайте также:

Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома