Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "АМКОДОР" планирует расширить линейку машин для лесопромышленного комплекса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Сегодня "АМКОДОР-Логойск" посетили заместитель премьер-министра Юрий Назаров, министр промышленности Петр Пархомчик и министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. Они осмотрели производственные площади, ознакомились с номенклатурой продукции и перспективами развития предприятия. Им была продемонстрирована лесная техника "АМКОДОР" в действии.

С участием руководителей холдинга прошли переговоры по вопросам реализации инновационных проектов, направленных на расширение линейки машин для лесопромышленного комплекса, увеличение объема их выпуска и локализацию производства компонентной базы.

ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" основано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-