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Экспортные пошлины на лесоматериалы и продукцию деревообработки начнут действовать с 16 августа

11.08.2021 18:51 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При экспорте лесоматериалов и продукции деревообработки с 16 августа будут применяться вывозные таможенные пошлины. Соответствующие меры предусмотрены указом от 5 августа 2021 года №305, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Экспортные пошлины будут действовать до 31 декабря 2021 года включительно. В дальнейшем решение о применении вывозных таможенных пошлин будет принимать правительство.

Установлены ставки вывозных таможенных пошлин при экспорте необработанных лесоматериалов - 100 евро за 1 куб.м, щепы - 6,5% от таможенной стоимости, но не менее 2 евро за 1 куб.м, пиломатериалов с пропиленными широкими поверхностями и одной или двумя непропиленными кромочными поверхностями толщиной более 50 мм - 100 евро за 1 куб.м, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит - 5% от таможенной стоимости и др.

В пресс-службе отметили, что экспортные пошлины не будут применяться при экспорте лесоматериалов в страны ЕАЭС, а также в Азербайджан, Грузию, Молдову, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Украину.

Введение экспортных пошлин - одна из мер, направленных на стимулирование углубленной переработки сырья внутри страны. Принятие указа №305 также позволит предупредить проблему нехватки ресурсов, поскольку вся древесина сегодня востребована внутри страны, и исключить коррупционную составляющую.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Экспортные пошлины будут действовать до 31 декабря 2021 года включительно. В дальнейшем решение о применении вывозных таможенных пошлин будет принимать...
 
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