Спрос вырос, цены - тоже. Как в июле изменился рынок аренды квартир в Минске. Аналитика REALT

Тем не менее, текущий уровень спроса заметно ниже, чем в предыдущие годы: даже в сравнении с июлем кризисного 2020 года текущее количество поисковых запросов «снять квартиру в Минске» на 7% ниже.

При этом число свободных для заселения квартир продолжает расти. В течение июля общее число объявлений за весь месяц приблизилось к 10,8 тысячам, что на 4% выше, чем в июне. В наибольшей степени это произошло за счет 2-комнатных квартир, которых за месяц стало больше на 5%, в меньшей — за счет однушек, число которых увеличилось на 3%.