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Спрос вырос, цены - тоже. Как в июле изменился рынок аренды квартир в Минске. Аналитика REALT

12.08.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тем не менее, текущий уровень спроса заметно ниже, чем в предыдущие годы: даже в сравнении с июлем кризисного 2020 года текущее количество поисковых запросов «снять квартиру в Минске» на 7% ниже.

При этом число свободных для заселения квартир продолжает расти. В течение июля общее число объявлений за весь месяц приблизилось к 10,8 тысячам, что на 4% выше, чем в июне. В наибольшей степени это произошло за счет 2-комнатных квартир, которых за месяц стало больше на 5%, в меньшей — за счет однушек, число которых увеличилось на 3%.

Спрос вырос, цены - тоже. Как в июле изменился рынок аренды квартир в Минске. Аналитика REALT

Цены

На фоне роста поисковой активности большинство арендодателей повысили цены. Однако несущественно — по сравнению с июнем рост ставок аренды в столице не превышал 1% по всем типам квартир.

 На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

* 1-комнатные квартиры — $ 273 (рост на 0.7 %);

* 2-комнатные квартиры — $ 336 (рост на 0.6 %);

* 3-комнатные квартиры — $ 423 (рост на 1 %);

За последние 12 месяцев снять 2- и 3-комнатные квартиры стало дешевле в среднем на 4% и 3% соответственно, в то время как «однушки» в цене практически не изменились.

Спрос вырос, цены - тоже. Как в июле изменился рынок аренды квартир в Минске. Аналитика REALT

Так выглядит разбежка в ценах на аренду квартир между разными частями города:


Спрос вырос, цены - тоже. Как в июле изменился рынок аренды квартир в Минске. Аналитика REALT

Спрос вырос, цены - тоже. Как в июле изменился рынок аренды квартир в Минске. Аналитика REALT

Доходность

На фоне небольшого роста цен средняя доходность от сдачи квартир в аренду выросла на 0.03 процентных пункта. На данный момент аренда позволяет заработать в 1.8 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.

Спрос вырос, цены - тоже. Как в июле изменился рынок аренды квартир в Минске. Аналитика REALT

 
Теги: Минск
 
 
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