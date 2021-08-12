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Спрос вырос, цены - тоже. Как в июле изменился рынок аренды квартир в Минске. Аналитика REALT
12.08.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тем не менее, текущий уровень спроса заметно ниже, чем в предыдущие годы: даже в сравнении с июлем кризисного 2020 года текущее количество поисковых запросов «снять квартиру в Минске» на 7% ниже.
При этом число свободных для заселения квартир продолжает расти. В течение июля общее число объявлений за весь месяц приблизилось к 10,8 тысячам, что на 4% выше, чем в июне. В наибольшей степени это произошло за счет 2-комнатных квартир, которых за месяц стало больше на 5%, в меньшей — за счет однушек, число которых увеличилось на 3%.
Цены
На фоне роста поисковой активности большинство арендодателей повысили цены. Однако несущественно — по сравнению с июнем рост ставок аренды в столице не превышал 1% по всем типам квартир.
На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
* 1-комнатные квартиры — $ 273 (рост на 0.7 %);
* 2-комнатные квартиры — $ 336 (рост на 0.6 %);
* 3-комнатные квартиры — $ 423 (рост на 1 %);
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