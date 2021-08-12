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Уборочная-2021: Белорусский каравай весит уже свыше 5 млн тонн
12.08.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Новый рубеж покорился белорусским аграриям. Каравай-2021 весит уже свыше 5 миллионов тонн. Остается убрать четверть хлебной нивы. По темпам жатвы лидирует Брестский регион. Здесь осталось менее 15 процентов площадей. На счету области 1 миллион 26 тысяч тонн зерна.
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Новый рубеж покорился белорусским аграриям. Каравай-2021 весит уже свыше 5 миллионов тонн. Остается убрать четверть хлебной нивы. По темпам жатвы лидирует Брестский...
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