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Уборочная-2021: Белорусский каравай весит уже свыше 5 млн тонн

12.08.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Новый рубеж покорился белорусским аграриям. Каравай-2021 весит уже свыше 5 миллионов тонн. Остается убрать четверть хлебной нивы. По темпам жатвы лидирует Брестский регион. Здесь осталось  менее 15 процентов площадей. На счету области 1 миллион 26 тысяч тонн зерна.

По намолоту же первая строчка рейтинга за Минской областью. В хозяйстве "Смолевичский райагросервис", например, сейчас убирают озимую пшеницу. Под зерновым клином около 1 300 гектаров. Больше половины - это озимые посевы. Они дают наибольшую урожайность.

Всего в хозяйстве планируют заготовить порядка 5 тысяч тонн зерна (более 4 тысяч  уже отправились в закрома). Золотой урожай с полей привозят на доработку. До оптимальной влажности его доводят два комплекса. В сутки это около 250 тонн.

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Новый рубеж покорился белорусским аграриям. Каравай-2021 весит уже свыше 5 миллионов тонн. Остается убрать четверть хлебной нивы. По темпам жатвы лидирует Брестский...
 
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