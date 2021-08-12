Минус $ 100 с «квадрата». Госзастройщик снизил цены на квартиры в ЖК в Минске, который возводится по российскому проекту

Согласно опубликованным изменениям, до 31 августа на 10 квартир при 100% оплате будут действовать специальные цены.

Обратим внимание, что предложение касается исключительно трехкомнатных квартир:

− на 1-м этаже – 2350 рублей за квадратный метр;

− на 2-м, 4-м, 6-9-м и 13-м этажах – 2500 рублей за квадратный метр;

− на 17-м этаже – 2350 рублей за квадратный метр.

Все квартиры продаются с машиноместом в паркинге, стоимость которого составляет 24613,16 рублей. Отказаться от покупки места нельзя.

По сравнению с предыдущей декларацией , стоимость «квадрата» в трехкомнатных квартирах уменьшилась на 250-300 рублей, или на 100-120 долларов. Учитывая, что площадь «трешек» в этом жилом комплексе составляет 90-100 квадратных метров, скидка может составить порядка 9-10 тысяч долларов с квартиры.