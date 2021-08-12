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Минус $ 100 с «квадрата». Госзастройщик снизил цены на квартиры в ЖК в Минске, который возводится по российскому проекту

12.08.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Минске на месте снесенного частного сектора в районе улицы Семашко продолжается строительство жилого комплекса «Петровские верфи». Этот квартал, заказчиком которого выступает «УКС Запад», спроектировали архитекторы из Санкт-Петербурга. Первоначально квартиры в ЖК предлагали только нуждающимся, но теперь приобрести жилье в комплексе могут все желающие. Сегодня в газете «Звязда» были опубликованы изменения в прошлогоднюю проектную декларацию. Застройщик выставил на продажу 10 трехкомнатных квартир.

Минус $ 100 с «квадрата». Госзастройщик снизил цены на квартиры в ЖК в Минске, который возводится по российскому проекту

Речь идет о квартирах в домах «Маяк» и «Парус» – это 1-я очередь строительства. В данный момент оба дома уже возведены под крышу и через несколько месяцев будут сданы в эксплуатацию. В «Маяке» − 17 этажей и 86 квартир (двухкомнатные, трехкомнатные и пентхаусы). В «Парусе» − 16 этажей и 125 квартир (однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и пентхаусы).

Минус $ 100 с «квадрата». Госзастройщик снизил цены на квартиры в ЖК в Минске, который возводится по российскому проекту

Согласно опубликованным изменениям, до 31 августа на 10 квартир при 100% оплате будут действовать специальные цены.

Обратим внимание, что предложение касается исключительно трехкомнатных квартир:

− на 1-м этаже – 2350 рублей за квадратный метр;

− на 2-м, 4-м, 6-9-м и 13-м этажах – 2500 рублей за квадратный метр;

− на 17-м этаже – 2350 рублей за квадратный метр.

Все квартиры продаются с машиноместом в паркинге, стоимость которого составляет 24613,16 рублей. Отказаться от покупки места нельзя.

По сравнению с предыдущей декларацией, стоимость «квадрата» в трехкомнатных квартирах  уменьшилась на 250-300 рублей, или на 100-120 долларов. Учитывая, что площадь «трешек» в этом жилом комплексе составляет 90-100 квадратных метров, скидка может составить порядка 9-10 тысяч долларов с квартиры.

Напомним, что жилой комплекс «Петровские верфи» (весной мы делали репортаж о ходе стройки) − это 9 жилых домов, символизирующих корабли на питерской набережной. Доминанта комплекса − дом, символизирующий маяк.

Минус $ 100 с «квадрата». Госзастройщик снизил цены на квартиры в ЖК в Минске, который возводится по российскому проекту

Что касается стоимости квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий, то еще в прошлом году они могли приобрести квартиры по стоимости от 2090 рублей за «квадрат».

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Теги: Минск
 
 
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В Минске на месте снесенного частного сектора в районе улицы Семашко продолжается строительство жилого комплекса «Петровские верфи». Этот квартал, заказчиком...
 
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