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Минус $ 100 с «квадрата». Госзастройщик снизил цены на квартиры в ЖК в Минске, который возводится по российскому проекту
12.08.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске на месте снесенного частного сектора в районе улицы Семашко продолжается строительство жилого комплекса «Петровские верфи». Этот квартал, заказчиком которого выступает «УКС Запад», спроектировали архитекторы из Санкт-Петербурга. Первоначально квартиры в ЖК
Речь идет о квартирах в домах «Маяк» и «Парус» – это 1-я очередь строительства. В данный момент оба дома уже возведены под крышу и через несколько месяцев будут сданы в эксплуатацию. В «Маяке» − 17 этажей и 86 квартир (двухкомнатные, трехкомнатные и пентхаусы). В «Парусе» − 16 этажей и 125 квартир (однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и пентхаусы).
Согласно опубликованным изменениям, до 31 августа на 10 квартир при 100% оплате будут действовать специальные цены.
Обратим внимание, что предложение касается исключительно трехкомнатных квартир:
− на 1-м этаже – 2350 рублей за квадратный метр;
− на 2-м, 4-м, 6-9-м и 13-м этажах – 2500 рублей за квадратный метр;
− на 17-м этаже – 2350 рублей за квадратный метр.
Все квартиры продаются с машиноместом в паркинге, стоимость которого составляет 24613,16 рублей. Отказаться от покупки места нельзя.
По сравнению с
Напомним, что жилой комплекс «Петровские верфи» (весной мы делали
Что касается стоимости квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий, то еще в прошлом году они могли
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Минус $ 100 с «квадрата». Госзастройщик снизил цены на квартиры в ЖК в Минске, который возводится по российскому проекту
В Минске на месте снесенного частного сектора в районе улицы Семашко продолжается строительство жилого комплекса «Петровские верфи». Этот квартал, заказчиком...
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