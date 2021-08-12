Министр финансов: бюджеты регионов исполняются с профицитом

Источник материала: БелТА

12 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Бюджеты областей исполняются с профицитом. Об этом сегодня накануне заседания Гродненского облисполкома журналистам сообщил министр финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании Гродненского облисполкома рассмотрели итоги социально-экономического развития региона за первое полугодие 2021 года. В том числе отмечалось, что в январе-июне возросли доходы бюджета области, он исполняется с профицитом.

"Регионы сработали более положительно, чем планировалось. Они идут с некоторым опережением относительно республиканского бюджета", - отметил Юрий Селиверстов. Он подчеркнул, что по итогам 7 месяцев дефицит республиканского бюджета составил около Br300 млн при плановом дефиците более Br2 млрд. При этом по Гродненской области, как и по другим регионам, бюджеты исполняются с профицитом.-0-