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Министр финансов: бюджеты регионов исполняются с профицитом

12.08.2021 12:11 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Бюджеты областей исполняются с профицитом. Об этом сегодня накануне заседания Гродненского облисполкома журналистам сообщил министр финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании Гродненского облисполкома рассмотрели итоги социально-экономического развития региона за первое полугодие 2021 года. В том числе отмечалось, что в январе-июне возросли доходы бюджета области, он исполняется с профицитом.

"Регионы сработали более положительно, чем планировалось. Они идут с некоторым опережением относительно республиканского бюджета", - отметил Юрий Селиверстов. Он подчеркнул, что по итогам 7 месяцев дефицит республиканского бюджета составил около Br300 млн при плановом дефиците более Br2 млрд. При этом по Гродненской области, как и по другим регионам, бюджеты исполняются с профицитом.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня на заседании Гродненского облисполкома рассмотрели итоги социально-экономического развития региона за первое полугодие 2021 года.
 
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