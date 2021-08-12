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Беларусь планирует войти в топ-5 мировых производителей калийных удобрений

12.08.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В ближайшие пять лет Беларусь намерена нарастить мощности до 17 млн тонн. Запланировано введение в эксплуатацию Нежинского ГОК предприятия "Славкалий" и Петриковского ГОК открытого акционерного общества "Беларуськалий". Первую очередь горно-обогатительного комбината в Петрикове ввели в строй в декабре 2019 года, в этом году там добыли первый миллион тонн руды. На проектную мощность рассчитывают выйти в следующем.


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В ближайшие пять лет Беларусь намерена нарастить мощности до 17 млн тонн. Запланировано введение в эксплуатацию Нежинского ГОК предприятия "Славкалий" и...
 
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