Литва прекращает транзит белорусских калийных удобрений

Транзит белорусских калийных удобрений предприятия «Беларуськалий» прекратится с декабря. Об этом заявил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, поставки данной продукции будут остановлены под влиянием санкций, которые США ввели против Беларуси. Калийные удобрения из страны составляют около трети всех грузов, перевозимых по литовским железным дорогам с перевалкой в порту Клайпеды.

«С одной стороны можно сказать, что санкций должны придерживаться субъекты США, но из практики знаем, что банки не примут расчетов за оказанные услуги в Литве в евро, не только в долларах. Предприятия, если есть субъект под санкциями, отказываются с ним иметь какие-либо бизнес-отношения, чтобы избежать риска. И могу с уверенностью утверждать, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут идти через Литву», - отметил министр.

По его словам, «бизнес в таком вопросе не будет рисковать», так как расчеты за подобные услуги банки не будут проводить. И уже из-за этого перевозки станут невозможными.

Снижение грузопотоков через Литву планируется с декабря, потому что предприятиям необходимо подготовиться и избежать любых рисков и неудобств.

По данным министра, около 10% удобрений, перевозимых через Литву, попадает в ЕС, а остальная часть идет в Китай, Индию, Бразилию и другие страны. С введением санкций, по мнению министра, стоимость калийных удобрений вырастет до 80 евро за тонну.

При этом он полагает, что на ситуацию нужно смотреть комплексно и нельзя считать только потери.

«У нас критическая ситуация на границе, которая под контролем, но создает много сложностей и для пограничников, и для всех. Торговать с этим режимом, который обманом отправляет людей в ЕС через литовскую границу, но если от этого отстраниться, то воздействие будет, мы его проектировали», - утверждает Скуодис.