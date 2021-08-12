Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже 16 августа состоятся первые торги топливными гранулами (пеллетами) из лузги подсолнечника на экспорт, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Пока на продажу выставлена пробная партия объемом 250 т. Данный лот планируется реализовать в рамках совмещенной торговой сессии по топливной продукции, где также представлены такие товарные позиции, как щепа и древесные отходы, торфяные брикеты, древесные пеллеты и дровяная древесина.

"Для белорусского рынка топливные гранулы, или пеллеты, производимые из лузги подсолнечника, пока что экзотический товар, в то время как в Западной Европе они пользуются спросом наравне с более распространенными древесными пеллетами. По теплотворности гранулы из лузги превосходят древесный аналог, а также имеют более низкую себестоимость. Торги новым товаром организуются по запросу компании-производителя, которая выразила желание воспользоваться возможностями биржевой площадки для реализации своей продукции. Разумеется, мы пошли навстречу, поскольку на сегодняшний день через биржу успешно экспортируется широкая гамма топливной продукции, в том числе из возобновляемого сырья. В целом номенклатура биржевых товаров постоянно пополняется новыми позициями, причем нередко по инициативе продавцов или покупателей", - рассказали в пресс-службе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БУТБ 16 августа проведет первые торги пеллетами из лузги подсолнечника на экспорт Пока на продажу выставлена пробная партия объемом 250 т.

Топливные пеллеты из лузги подсолнечника - побочный продукт производства растительного масла. Теплота сгорания таких пеллет составляет 4,3-4,5 кВт/кг. Это в 1,5 раза больше, чем у древесины, а зольность не превышает 3%.-0-