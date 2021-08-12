ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БУТБ 16 августа проведет первые торги пеллетами из лузги подсолнечника на экспорт

12.08.2021 14:49 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже 16 августа состоятся первые торги топливными гранулами (пеллетами) из лузги подсолнечника на экспорт, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Пока на продажу выставлена пробная партия объемом 250 т. Данный лот планируется реализовать в рамках совмещенной торговой сессии по топливной продукции, где также представлены такие товарные позиции, как щепа и древесные отходы, торфяные брикеты, древесные пеллеты и дровяная древесина.

"Для белорусского рынка топливные гранулы, или пеллеты, производимые из лузги подсолнечника, пока что экзотический товар, в то время как в Западной Европе они пользуются спросом наравне с более распространенными древесными пеллетами. По теплотворности гранулы из лузги превосходят древесный аналог, а также имеют более низкую себестоимость. Торги новым товаром организуются по запросу компании-производителя, которая выразила желание воспользоваться возможностями биржевой площадки для реализации своей продукции. Разумеется, мы пошли навстречу, поскольку на сегодняшний день через биржу успешно экспортируется широкая гамма топливной продукции, в том числе из возобновляемого сырья. В целом номенклатура биржевых товаров постоянно пополняется новыми позициями, причем нередко по инициативе продавцов или покупателей", - рассказали в пресс-службе.

Топливные пеллеты из лузги подсолнечника - побочный продукт производства растительного масла. Теплота сгорания таких пеллет составляет 4,3-4,5 кВт/кг. Это в 1,5 раза больше, чем у древесины, а зольность не превышает 3%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока на продажу выставлена пробная партия объемом 250 т.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Литва прекращает транзит белорусских калийных удобрений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by