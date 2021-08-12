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Белорусы уже 18 месяцев непрерывно забирают вклады из банков

12.08.2021 16:05 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Со времени максимального количества вкладов белорусов в банках (2015 год) чистый их отток составил более 49% (3,869 млрд USD). Последние 18 месяцев изъятие валюты гражданами не прекращается. Об этом сообщает banki24.by. 

По данным портала, удельный вес валютных вкладов среди средств населения в июле 2021 года составил аж 68,5%, следовательно, на долю рублевых пришлось всего 31,5%. В связи с высокой долей валютных вкладов рублевая часть денежной массы в июле составляла ли 44,4%.

«Это сильно ограничивает для Нацбанка пространство маневра и не дает ему проводить политику с той же эффективностью, как у регуляторов развитых стран», - поясняет портал.

Физлица в июле держали на переводных рублевых депозитах 3,383 млрд BYN (их динамика зависит от реальных доходов населения). Объем других рублевых депозитов белорусов составил 4,617 млрд BYN, в 2020 году данный показатель был 4,987 млрд BYN в среднем за июль. Сберегательному процессу мешает состояние экономики и угрозы новых санкций.

Переводные депозиты физлиц в валюте достигли 1,231 млрд USD в эквиваленте (сюда приходит валюта, которую белорусы покупают по безналу). Другие валютные депозиты физлиц составили 3,959 млрд USD.

Отметим, максимальное количество вкладов белорусов в банках наблюдалось в 2015 году. С тех пор население унесло из банков 3,869 млрд USD на чистой основе, то есть 49,4%.

Последние 18 месяцев отток вкладов происходит непрерывно. За это время белорусы забрали из банков 2,251 млрд USD.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Со времени максимального количества вкладов белорусов в банках (2015 год) чистый их отток составил более 49% (3,869 млрд USD). Последние 18 месяцев изъятие валюты гражданами...
 
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