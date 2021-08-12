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В январе-июле дефицит республиканского бюджета составил 300 млн рублей
12.08.2021 16:39 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Плановый дефицит республиканского бюджета по итогам января-июля был 2 млрд рублей, а реальный составил 300 млн. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.
Селиверстов рассказал, что региональные бюджеты исполняются с профицитом и возросли доходы бюджета.
«Регионы сработали более положительно, чем планировалось. Они идут с некоторым опережением относительно республиканского бюджета», -
По словам Юрия Селиверстова, планировалось, что дефицит республиканского бюджета по итогам 7 месяцев 2021 года составит более 2 млрд рублей, однако он хорошо сработал и вышел на дефицит размером 300 млн рублей. Подчеркивается, что бюджеты регионов исполняются с профицитом.
Напомним, в январе-мае текущего года республиканский бюджет
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Плановый дефицит республиканского бюджета по итогам января-июля был 2 млрд рублей, а реальный составил 300 млн. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.
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