В январе-июле дефицит республиканского бюджета составил 300 млн рублей

Плановый дефицит республиканского бюджета по итогам января-июля был 2 млрд рублей, а реальный составил 300 млн. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.

Селиверстов рассказал, что региональные бюджеты исполняются с профицитом и возросли доходы бюджета.

«Регионы сработали более положительно, чем планировалось. Они идут с некоторым опережением относительно республиканского бюджета», - цитирует слова министра БЕЛТА.

По словам Юрия Селиверстова, планировалось, что дефицит республиканского бюджета по итогам 7 месяцев 2021 года составит более 2 млрд рублей, однако он хорошо сработал и вышел на дефицит размером 300 млн рублей. Подчеркивается, что бюджеты регионов исполняются с профицитом.