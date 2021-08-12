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МЧС сопровождает комбайны в полях, чтобы избежать любых рисков возникновения возгораний
12.08.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Как сохранить урожай от стихийных пожаров, аграрии Минской области знают наверняка. За помощью обращаются к спасателям. Спецтехнику сопровождают пожарные расчеты. Комбайны проверяют на наличие неисправностей, обследуют зерносушилки и склады, чтобы избежать любых рисков возникновения возгораний. Илья Цветков также отправился в рейд (видео).
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Как сохранить урожай от стихийных пожаров, аграрии Минской области знают наверняка. За помощью обращаются к спасателям. Спецтехнику сопровождают пожарные...
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