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МЧС сопровождает комбайны в полях, чтобы избежать любых рисков возникновения возгораний

12.08.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Как сохранить урожай от стихийных пожаров, аграрии Минской области знают наверняка. За помощью обращаются к спасателям. Спецтехнику сопровождают пожарные расчеты. Комбайны проверяют на наличие неисправностей, обследуют зерносушилки и склады, чтобы избежать любых рисков возникновения возгораний. Илья Цветков также отправился в рейд (видео).


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Как сохранить урожай от стихийных пожаров, аграрии Минской области знают наверняка. За помощью обращаются к спасателям. Спецтехнику сопровождают пожарные...
 
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