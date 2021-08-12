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«Это приведет или к полному хаосу, или к полному порядку». В Беларуси хотят отменить ПДП. Давайте обсудим!
12.08.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
— Мы рассматриваем возможность упрощения подходов либо в принципе исключения такого вида документации, как план детальной планировки. Но эта работа пока находится в активной стадии, поэтому не все еще однозначно решено, - сообщил Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.
Проект детальной планировки, или проект детального планирования (ПДП) — это подробнейший план местности, который определяет, что и как именно будет строиться на конкретной территории. При подготовке ПДП решают, как именно пролягут новые улицы, какой этажности дома должны быть построены; просчитывают, как изменится нагрузка на инфраструктуру (дороги, транспорт), социальные объекты (школы, поликлиники и т.п.). При строительстве, случается, от ПДП отходят, но все же городские власти стараются их более-менее придерживаться.
— Это приведет или к полному хаосу, или к полному порядку. Смотря по какому сценарию будет развиваться картина дальше, - делится Архитектор и основатель архитектурной компании «Аверса-групп», председатель ассоциации проектных и строительных организаций при Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей Антон Гарустович
При этом министерство также собирается ввести обязательную аттестацию для заказчиков, а также ужесточить аттестацию генподрядчиков и генпроектировщиков.
— Требования будут ужесточаться. Это делается, чтобы сократить количество незавершенных объектов, а также находящихся в различных стадиях готовности, но которые, к сожалению, не реализуются так, как были задуманы изначально, - добавил Руслан Пархамович.
Как это повлияет на рынок недвижимости, архитектуру, проектирование городов и районов, и комфорт жизни? Давайте обсудим вместе! Сегодня, 12 августа, в 19.00 на нашем
В качестве экспертов выступят:
Илона Эльяшевич — архитекторка, урбанистка, менеджерка проектов Минской
Антон Гарустович - Архитектор и основатель архитектурной компании «Аверса-групп», председатель ассоциации проектных и строительных организаций при Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей.
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«Это приведет или к полному хаосу, или к полному порядку». В Беларуси хотят отменить ПДП. Давайте обсудим!
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