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В Беларуси намолочено более 5 млн т зерна нового урожая

12.08.2021 17:11 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намолочено более 5 млн т зерна нового урожая. Минская и Брестская области намолотили по 1 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным министерства, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,6 млн га, что составляет 76% запланированных  площадей.

Намолочено 5048,2 тыс. т зерна. По намолоту зерна по-прежнему лидирует Минская область - более 1,2 млн т, на втором месте - Брестская область, где получено 1,026 млн т. В Гродненской области намолочено 753,3 тыс. т, в Могилевской - 742,8 тыс. т, в Гомельской - 647,1 тыс. т, в Витебской - 637,9 тыс. т.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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По данным министерства, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,6 млн га, что составляет 76% запланированных  площадей.
 
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