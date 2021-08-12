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Беларусь заинтересована в наращивании объемов поставок молочной и мясной продукции в Султанат Оман

12.08.2021 19:23 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в наращивании объемов поставок молочной и мясной продукции в Султанат Оман, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
 
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов принял участие в онлайн-форуме "Беларусь - Оман", организованном БелТПП совместно с Оманской торгово-промышленной палатой. В своем выступлении он рассказал о сельскохозяйственном потенциале Беларуси и наметил перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества с Султанатом Оман.
 
Как отметили в пресс-службе, Беларусь заинтересована в наращивании объемов поставок в Султанат Оман молочной продукции - масла сливочного, сыров, сухого обезжиренного и сухого цельного молока, а в перспективе и мясной продукции (говядины, птицы), произведенной в соответствии с требованиями "Халяль".-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов принял участие в онлайн-форуме "Беларусь - Оман", организованном БелТПП совместно с...
 
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