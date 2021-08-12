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Министр юстиции 19 августа проведет личный прием граждан в Берестовице

12.08.2021 19:43 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр юстиции Олег Слижевский проведет выездной прием граждан в Берестовицком районном исполнительном комитете, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Министр будет принимать 19 августа с 12.00 до 13.00 по адресу Большая Берестовица, пл.Ратушная, 1. Он ответит на вопросы, относящиеся к компетенции Министерства юстиции.

Предварительно записаться на прием можно через Берестовицкий райисполком по телефону 8 (01511) 2 21 77.

А 13 августа с 11.00 до 12.00 выездной прием граждан в администрации Железнодорожного района Гомеля проведет заместитель министра юстиции Сергей Калиновский. Обратившиеся смогут задать вопросы, касающиеся организации работы органов принудительного исполнения.-0-
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Предварительно записаться на прием можно через Берестовицкий райисполком по телефону 8 (01511) 2 21 77.
 
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