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Тракторы МТЗ презентовали в Индии
12.08.2021 19:43 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии прошла презентация техники Минского тракторного завода, сообщает БЕЛТА со ссылкой на посольство Беларуси в Индии.
В Лудхиане (штат Пенджаб) были представлены два трактора Belarus-622 и спецтрактор Belarus-920.4. Организатором мероприятия выступила компания Erisha Agritech Private Limited, которая в 2021 году подписала соглашение на поставку крупной партии тракторов МТЗ на индийский рынок.
МТЗ и индийская компания планируют заключить в ближайшем будущем новые договоренности на поставку тракторов в такие страны, как Шри-Ланка, Бангладеш и Непал. Кроме того, в рамках реализации соглашения стороны намерены организовать в Индии локализацию и сборку тракторов под совместным брендом Darsh Belarus.-0-
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МТЗ и индийская компания планируют заключить в ближайшем будущем новые договоренности на поставку тракторов в такие страны, как Шри-Ланка, Бангладеш и Непал.
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