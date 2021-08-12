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Госкомимущество запустило модернизированную версию публичной кадастровой карты Беларуси

12.08.2021 21:05 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С августа этого года доступна модернизированная версия публичной кадастровой карты Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.
 
Оптимизированы функции поиска, мобильная версия карты, персональная настройка символизации, интерфейс и многое другое.
 
Концепция и содержание карты не изменились. Проверенные и статусные данные из регистров и реестров государственного земельного кадастра, а также информация госорганов и организаций для публикации были предоставлены Министерством обороны, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, Государственным пограничным комитетом и другими ведомствами.
 
"Сведения о родниках, зонах запрета полетов беспилотников, пределах пограничной зоны и полосы, памятниках Великой Отечественной войны - все это и многое другое можно найти на публичной кадастровой карте, которая включает более 25 слоев проверенной информации", - отметили в пресс-службе.
 
Для совершенствования работы карты каждый пользователь может направить через форму обратной связи свои предложения, а также получить ответы на интересующие вопросы в специальной рубрике.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Для совершенствования работы карты каждый пользователь может направить через форму обратной связи свои предложения, а также получить ответы на интересующие...
 
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