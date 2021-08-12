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Французский стиль и "кабанчик". Показываем, как дизайнер обустроила квартиру для девушки в Новой Боровой

13.08.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня мы покажем, как выглядит квартира на 60 квадратных метров в Новой Боровой, которую обустроила дизайнер для девушки-хозяйки. Как ей удалось сделать инстаграмный интерьер во французском стиле в панельке - смотрите в нашем новом реальном обзоре.

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Сегодня мы покажем, как выглядит квартира на 60 квадратных метров в Новой Боровой, которую обустроила дизайнер для девушки-хозяйки. Как ей удалось сделать...
 
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