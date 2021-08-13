На БУТБ 16 августа состоятся первые торги пеллетами из лузги подсолнечника на экспорт

Источник материала: БT

На Белорусской универсальной товарной бирже 16 августа состоятся первые торги пеллетами из лузги подсолнечника на экспорт. Пока на продажу выставлена пробная партия объемом 250 тонн. Данный лот планируется реализовать в рамках совмещенной торговой сессии по топливной продукции, где также представлены такие товарные позиции, как щепа, древесные отходы и торфяные брикеты. Для белорусского рынка пеллеты из лузги подсолнечника пока экзотический товар, в то время как в Западной Европе они пользуются спросом. По теплотворности превосходят древесный аналог, а также имеют более низкую себестоимость.

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