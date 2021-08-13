ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский рубль укрепился к доллару и евро

13.08.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На прошедших торгах белорусский рубль укрепился к доллару, но просел к евро и российскому рублю. Итак, за американский доллар просят минимально 2 рубля 51 копейку. Евро опустился до 2 рублей 95  копеек. И 3,42 стоят 100 российских рублей. 




Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошедших торгах белорусский рубль укрепился к доллару, но просел к евро и российскому рублю. Итак, за американский доллар просят минимально 2 рубля 51 копейку....
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Амкодор" планирует расширить линейку машин для лесопромышленного комплекса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by