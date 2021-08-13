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Белорусский рубль укрепился к доллару и евро
13.08.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах белорусский рубль укрепился к доллару, но просел к евро и российскому рублю. Итак, за американский доллар просят минимально 2 рубля 51 копейку. Евро опустился до 2 рублей 95 копеек. И 3,42 стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах белорусский рубль укрепился к доллару, но просел к евро и российскому рублю. Итак, за американский доллар просят минимально 2 рубля 51 копейку....
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