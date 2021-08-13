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"Амкодор" планирует расширить линейку машин для лесопромышленного комплекса

13.08.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

"Амкодор" будет расширять линейку машин для лесопромышленного комплекса. Сейчас обсуждается реализация этих инновационных проектов, направленных на расширение линейки техники, увеличение объема их выпуска и локализацию производства компонентной базы.

  На сегодня в холдинге производят 125 моделей и модификаций техники. 

Все предприятия интегрированы в единую технологическую цепь. 

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"Амкодор" будет расширять линейку машин для лесопромышленного комплекса. Сейчас обсуждается реализация этих инновационных проектов, направленных на расширение...
 
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