"Амкодор" планирует расширить линейку машин для лесопромышленного комплекса

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"Амкодор" будет расширять линейку машин для лесопромышленного комплекса. Сейчас обсуждается реализация этих инновационных проектов, направленных на расширение линейки техники, увеличение объема их выпуска и локализацию производства компонентной базы.

На сегодня в холдинге производят 125 моделей и модификаций техники.

Все предприятия интегрированы в единую технологическую цепь.

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