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"Амкодор" планирует расширить линейку машин для лесопромышленного комплекса
13.08.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
"Амкодор" будет расширять линейку машин для лесопромышленного комплекса. Сейчас обсуждается реализация этих инновационных проектов, направленных на расширение линейки техники, увеличение объема их выпуска и локализацию производства компонентной базы.
На сегодня в холдинге производят 125 моделей и модификаций техники.
Все предприятия интегрированы в единую технологическую цепь.Читайте также:
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"Амкодор" будет расширять линейку машин для лесопромышленного комплекса. Сейчас обсуждается реализация этих инновационных проектов, направленных на расширение...
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