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Совершена самая крупнейшая кража криптовалюты
13.08.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Блокчейн-платформа Poly Network объявила, что хакеры украли криптовалюту на 600 миллионов долларов. Кража стала крупнейшей в истории этой сферы. Платформа работает по принципу агрегатора, объединяя в себе разные блокчейны. Она попросила грабителей выйти на связь и вернуть похищенные активы. Украденная сумма стала самой большой в истории децентрализованных финансовых сервисов. Взломщики воспользовались уязвимостью в системе платформы. А эксперты считают, что кража была давно спланирована.
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Блокчейн-платформа Poly Network объявила, что хакеры украли криптовалюту на 600 миллионов долларов. Кража стала крупнейшей в истории этой сферы. Платформа работает по...
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