ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Совершена самая крупнейшая кража криптовалюты

13.08.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Блокчейн-платформа Poly Network объявила, что хакеры украли криптовалюту на 600 миллионов долларов. Кража стала крупнейшей в истории этой сферы. Платформа работает по принципу агрегатора, объединяя в себе разные блокчейны. Она попросила грабителей выйти на связь и вернуть похищенные активы. Украденная сумма стала самой большой в истории децентрализованных финансовых сервисов. Взломщики воспользовались уязвимостью в системе платформы. А эксперты считают, что кража была давно спланирована.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Блокчейн-платформа Poly Network объявила, что хакеры украли криптовалюту на 600 миллионов долларов. Кража стала крупнейшей в истории этой сферы. Платформа работает по...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Госкомимущество запустило модернизированную версию публичной кадастровой карты Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by