Совершена самая крупнейшая кража криптовалюты

Источник материала: БT

Блокчейн-платформа Poly Network объявила, что хакеры украли криптовалюту на 600 миллионов долларов. Кража стала крупнейшей в истории этой сферы. Платформа работает по принципу агрегатора, объединяя в себе разные блокчейны. Она попросила грабителей выйти на связь и вернуть похищенные активы. Украденная сумма стала самой большой в истории децентрализованных финансовых сервисов. Взломщики воспользовались уязвимостью в системе платформы. А эксперты считают, что кража была давно спланирована.