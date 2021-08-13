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На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов

13.08.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Минский областной центр инвестиций и приватизации анонсировал очередной большой аукцион земельных участков. Съездили посмотреть, что можно купить в Колодищах, Мачулищах и Острошицком городке.

На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов

Аукцион пройдет в 10:00 27 августа по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5.

Все участки на карте:

Самый дорогой участок из всего аукциона продается в Колодищах по улице Вознесенской (квартал 726, участок № 6). Площадь земельного надела – 15 соток. Есть возможность подключения всех коммуникаций: электричества, газа, водопровода. Единственное – чтобы навести порядок на участке, придется приложить немало сил. Земля полностью заросла деревьями, а по центру расположен небольшой холм.

Надел имеет прямоугольную форму. Подъездная дорога грунтовая. Неподолеку от участка возводят школу и детский сад, что является огромным плюсом. До развязки со МКАД 10 километров.

На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов

Площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 75 000;

Координаты участка: 53.911102, 27.777397;

Расстояние до МКАД: 9,9 км.

д. Вербники

На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов

Участок площадью 12,6 соток продается в деревне Вербники, Крупицкого сельсовета. Надел имеет трапецеидальную форму с ровной землей, которая заросла редким кустарником. Участок расположен на самом краю деревни, где начинается большое поле. Есть возможность подключения всех коммуникаций: электричества, газа, водопровода.

Подъездная дорога грунтовая. Надел расположен на Т-образном перекрестке основных деревенских улиц. Рядом расположен небольшой, но красивый лес, где должны быть грибные места. До МКАД 16,8 километров.

На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов

Площадь участка — 12,6 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 12 000;

Координаты участка: 53.702374, 27.468675;

Расстояние до МКАД: 16,8 км.

г.п. Мачулищи

На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов

Четыре идентичных по размеру и форме участка продаются в Мачулищах. Самый интересный из них – под №12. Участок расположен на окраине на опушке леса. Размер надела 14,99 соток. Земля на участке ровная, распаханная, без лишней растительности. Есть возможность подключения электричества и газа.

Дорога к участку грунтовая. До МКАД 11,8 километров, или 15 минут езды.

На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов

Площадь участка — 14,99 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 30 000;

Координаты участка: 53.756698, 27.633305;

Расстояние до МКАД: 11,8 км.

д. Березина

На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов

В деревне Березина, Михановичский сельсовета продается участок площадью 15 соток. Участок имеет правильную прямоугольную форму с ровной землей. Весь надел зарос небольшим кустарником и высокой травой. Есть несколько деревьев. Надел расположен на краю поля, окруженного лесом. По коммуникациям отсутствует все.

Подъездная дорога узкая, грунтовая. До МКАД 14,5 километров.  

На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов

Площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 15 000;

Координаты участка: 53.740567, 27.653235;

Расстояние до МКАД: 14,5 км.

д. Буденного

На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов

Небольшой участок, но с прекрасными видами, продается в д. Буденного, Острошицко-Городокского сельсовета. Площадь надела 12 соток. Участок имеет прямоугольную форму, земля на нем имеет крутой уклон в сторону леса, что создаст дополнительные сложности при возведении дома. Зато после из участка будет открываться прекрасный вид на леса и поля. Возле леса протекает небольшая река Шушка.

Из коммуникаций на участке присутствует электричество и газ. Подъездная дорога грунтовая. До Минска 20 километров.

На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов

Площадь участка — 12 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 23 670;

Координаты участка: 54.083590, 27.743771;

Расстояние до МКАД: 20 км.

д. Буденного

На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов

В этой же деревне продается еще один хороший участок размерами побольше. Площадь надела – 14,5 соток. Расположен участок на просеке небольшого леса, недалеко от озера. Земля на участке ровная, однако вся территория заросла кустарником. Надел имеет трапецеидальную форму. Из коммуникаций есть возможность подключения электричества и газа.

Подъездная дорога грунтовая. До Минска 19,6 километров или 18 минут езды.

На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов
На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов

Площадь участка — 14,5 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 27 600;

Координаты участка: 54.081391, 27.739903;

Расстояние до МКАД: 19,6 км.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минский областной центр инвестиций и приватизации анонсировал очередной большой аукцион земельных участков. Съездили посмотреть, что можно купить в Колодищах,...
 
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