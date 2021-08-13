На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов

Самый дорогой участок из всего аукциона продается в Колодищах по улице Вознесенской (квартал 726, участок № 6). Площадь земельного надела – 15 соток. Есть возможность подключения всех коммуникаций: электричества, газа, водопровода. Единственное – чтобы навести порядок на участке, придется приложить немало сил. Земля полностью заросла деревьями, а по центру расположен небольшой холм.
Надел имеет прямоугольную форму. Подъездная дорога грунтовая. Неподолеку от участка возводят школу и детский сад, что является огромным плюсом. До развязки со МКАД 10 километров.
Площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 75 000;
Участок площадью 12,6 соток продается в деревне Вербники, Крупицкого сельсовета. Надел имеет трапецеидальную форму с ровной землей, которая заросла редким кустарником. Участок расположен на самом краю деревни, где начинается большое поле. Есть возможность подключения всех коммуникаций: электричества, газа, водопровода.
Подъездная дорога грунтовая. Надел расположен на Т-образном перекрестке основных деревенских улиц. Рядом расположен небольшой, но красивый лес, где должны быть грибные места. До МКАД 16,8 километров.
Площадь участка — 12,6 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 12 000;
Четыре идентичных по размеру и форме участка продаются в Мачулищах. Самый интересный из них – под №12. Участок расположен на окраине на опушке леса. Размер надела 14,99 соток. Земля на участке ровная, распаханная, без лишней растительности. Есть возможность подключения электричества и газа.
Дорога к участку грунтовая. До МКАД 11,8 километров, или 15 минут езды.
Площадь участка — 14,99 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 30 000;
В деревне Березина, Михановичский сельсовета продается участок площадью 15 соток. Участок имеет правильную прямоугольную форму с ровной землей. Весь надел зарос небольшим кустарником и высокой травой. Есть несколько деревьев. Надел расположен на краю поля, окруженного лесом. По коммуникациям отсутствует все.
Подъездная дорога узкая, грунтовая. До МКАД 14,5 километров.
Площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 15 000;
Небольшой участок, но с прекрасными видами, продается в д. Буденного, Острошицко-Городокского сельсовета. Площадь надела 12 соток. Участок имеет прямоугольную форму, земля на нем имеет крутой уклон в сторону леса, что создаст дополнительные сложности при возведении дома. Зато после из участка будет открываться прекрасный вид на леса и поля. Возле леса протекает небольшая река Шушка.
Из коммуникаций на участке присутствует электричество и газ. Подъездная дорога грунтовая. До Минска 20 километров.
Площадь участка — 12 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 23 670;
В этой же деревне продается еще один хороший участок размерами побольше. Площадь надела – 14,5 соток. Расположен участок на просеке небольшого леса, недалеко от озера. Земля на участке ровная, однако вся территория заросла кустарником. Надел имеет трапецеидальную форму. Из коммуникаций есть возможность подключения электричества и газа.
Подъездная дорога грунтовая. До Минска 19,6 километров или 18 минут езды.
Площадь участка — 14,5 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 27 600;