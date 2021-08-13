На аукцион выставили очередную порцию земельных участков. За 15 соток в Колодищах просят 30 тысяч долларов

Самый дорогой участок из всего аукциона продается в Колодищах по улице Вознесенской (квартал 726, участок № 6). Площадь земельного надела – 15 соток. Есть возможность подключения всех коммуникаций: электричества, газа, водопровода. Единственное – чтобы навести порядок на участке, придется приложить немало сил. Земля полностью заросла деревьями, а по центру расположен небольшой холм.

Надел имеет прямоугольную форму. Подъездная дорога грунтовая. Неподолеку от участка возводят школу и детский сад, что является огромным плюсом. До развязки со МКАД 10 километров.