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Экипаж-трехтысячник появился на севере Беларуси - первыми рубеж преодолели отец и сын Лаптинские

13.08.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Экипаж-трехтысячник появился на севере страны.

Первыми этот рубеж преодолели Валентин и Владислав Лаптинские. Награждение передовиков жатвы состоялось на полях Оршанской агропромышленной структуры. Отец с сыном не первый год работают в тандеме. Минувшим летом они также стали трехтысячниками, но в этом сезоне подойти к круглой цифре удалось гораздо быстрее. 

Тысячный намолот на севере страны уже преодолели около ста экипажей. Аграрии уверенно выходят на финишную прямую. В этом году завершить жатву планируют на две-три недели раньше обычного. 


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Экипаж-трехтысячник появился на севере страны. Первыми этот рубеж преодолели Валентин и Владислав Лаптинские. Награждение передовиков жатвы состоялось на...
 
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