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Экипаж-трехтысячник появился на севере Беларуси - первыми рубеж преодолели отец и сын Лаптинские
13.08.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Экипаж-трехтысячник появился на севере страны.
Первыми этот рубеж преодолели Валентин и Владислав Лаптинские. Награждение передовиков жатвы состоялось на полях Оршанской агропромышленной структуры. Отец с сыном не первый год работают в тандеме. Минувшим летом они также стали трехтысячниками, но в этом сезоне подойти к круглой цифре удалось гораздо быстрее.
Тысячный намолот на севере страны уже преодолели около ста экипажей. Аграрии уверенно выходят на финишную прямую. В этом году завершить жатву планируют на две-три недели раньше обычного.
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Экипаж-трехтысячник появился на севере страны. Первыми этот рубеж преодолели Валентин и Владислав Лаптинские. Награждение передовиков жатвы состоялось на...
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