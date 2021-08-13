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Около 700 т бахчевых культур планируется собрать в Беларуси

13.08.2021 16:37 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 700 т бахчевых культур, в числе арбузов, планируется собрать в Беларуси в этом году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
 
"Площадь под бахчевыми культурами в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составляет более 50 га (на уровне 2020 года). Планируется произвести около 700 т", - говорится в сообщении.
 
Основное выращивание арбузов сосредоточено в ОАО "Радостовский" Дрогичинского района - 13 га, КФХ "ДжерАгро" Мостовского района - 10 га, ЛПХ Игоря Гринько Гомельского района - 8 га, ОАО "Рассвет им. К.П. Орловского" Кировского района - 5 га.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Площадь под бахчевыми культурами в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составляет более 50 га (на уровне 2020 года)....
 
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