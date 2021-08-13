Квартиру у Петровичского водохранилища в 30 километрах от Минска продают за 7 тысяч долларов. В чем секрет?

Источник материала: realt.by

На площадке электронных торгов БелЮрОбеспечение появились два лота о продаже квартир в деревне Заречье Смолевичского района. Жилье практически на берегу Петровичского водохранилища, рядом с рекой Волмой в 30 километрах от Минска продают за начальную цену в $7 000 и $19 000.

Деревня Заречье Смолевичского района имеет прекрасное расположение. С одной стороны протекает река Волма, с другой пляж Петровичского водохранилища, живописные места, много зелени. И вот в этом прекрасном месте продаются две квартиры за небольшие деньги.

Первый лот – трехкомнатная квартира площадью 58,9 квадратных метров. В «трешке» деревянные полы, но выполнен минимальный ремонт для жизни. Подключены все коммуникации, есть лоджия. В качестве обременения выступает аренда. В квартире имеются зарегистрированные лица, в том числе несовершеннолетние. В случае покупки, новый хозяин должен будет выселить их через суд.

Обе квартиры принадлежат ГУП "Червенское ПМС" и продаются на аукционе в счет погашения долгов предприятия.

Второй лот – «однушка» площадью 34,6 квадратных метров. В квартиру проведены все коммуникации и нет обременений. Но также нет ремонта и сантехники. Лишь гипсокартонная перегородка и металлическая входная дверь говорят о том, что здесь собирались жить.

Начальная цена - 17 000 рублей.

Аукцион состоится 31 августа в 09:00

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