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Квартиру у Петровичского водохранилища в 30 километрах от Минска продают за 7 тысяч долларов. В чем секрет?
13.08.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На площадке электронных торгов БелЮрОбеспечение
Деревня Заречье Смолевичского района имеет прекрасное расположение. С одной стороны протекает река Волма, с другой пляж Петровичского водохранилища, живописные места, много зелени. И вот в этом прекрасном месте продаются две квартиры за небольшие деньги.
Обе квартиры принадлежат ГУП "Червенское ПМС" и продаются на аукционе в счет погашения долгов предприятия.
Начальная цена - 48 200 рублей.
Начальная цена - 17 000 рублей.
Аукцион состоится 31 августа в 09:00
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Квартиру у Петровичского водохранилища в 30 километрах от Минска продают за 7 тысяч долларов. В чем секрет?
На площадке электронных торгов БелЮрОбеспечение появились два лота о продаже квартир в деревне Заречье Смолевичского района. Жилье практически на берегу...
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