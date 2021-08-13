Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Страны ЕАЭС разработают план мероприятий по развитию кооперации в авиастроении Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии со ссылкой на члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК...

13 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Государства Евразийского экономического союза разработают пакет документов, позволяющих расширить промышленную кооперацию между национальными авиастроительными предприятиями. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии со ссылкой на члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна."Для активизации работы, которую нам поручили выполнить президенты стран союза, считаю необходимым подготовить план мероприятий по углублению сотрудничества в авиастроении, а также разработать рекомендации по развитию кооперационного сотрудничества государств ЕАЭС в этой отрасли с учетом приоритетных направлений развития в области импортозамещения", – сказал Артак Камалян на прошедшем в ЕЭК круглом столе "Расширение промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе в области авиастроения".Данную инициативу обсудили представители уполномоченных органов, предприятий-производителей авиационной техники стран ЕАЭС, Евразийского банка развития. "Предложения по углублению взаимодействия и запуску новых кооперационных цепочек озвучили руководители таких производственных гигантов, как ПАО "Корпорация "Иркут" (ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"), АО "Вертолеты России", АО "УЗГА", Группы компаний "Кронштадт", ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", - отметили в ЕЭК. - Ряд инициатив также высказали представители профильных госорганов стран союза. В частности, предложено расширить промкооперацию в сфере производства магистральных гражданских самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, самолетов для малой авиации. В свою очередь представители Евразийского банка развития рассказали производителям о существующих возможностях финансирования проектов с кооперационной составляющей"."Предложения в обязательном порядке будут рассмотрены в рамках работы отраслевой экспертной группы, по итогам которой согласованные инициативы станут основой плана мероприятий (дорожной карты) по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах - членах Евразийского экономического союза на 2021-2025 годы. После согласования сторонами этот документ планируется внести на утверждение органов союза", - резюмировали в пресс-службе.-0-