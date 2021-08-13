Беларусь прорабатывает альтернативные маршруты поставок удобрений

Источник материала: БT

С учетом недружественной политики Литвы в последнее время Беларусь прорабатывала альтернативные маршруты поставок удобрений еще до заявления министра транспорта Литвы о том, что порты его страны с декабря не будут принимать наши грузы для транзита. Об этом сообщил сегодня белорусский премьер.

Роман Головченко подчеркнул: "Пока непонятно, является ли эта позиция Литвы официально государственной. Но если решение такое будет принято, то страна-соседка потеряет до 100 миллионов евро".

Среди альтернативных маршрутов сейчас рассматриваются порты Мурманска, Ленинградской области и несколько других точек.





Читайте также:





