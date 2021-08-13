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Беларусь прорабатывает альтернативные маршруты поставок удобрений

13.08.2021 18:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

С учетом недружественной политики Литвы в последнее время Беларусь прорабатывала альтернативные маршруты поставок удобрений еще до заявления министра транспорта Литвы о том, что порты его страны с декабря не будут принимать наши грузы для транзита. Об этом сообщил сегодня белорусский премьер.

Роман Головченко подчеркнул: "Пока непонятно, является ли эта позиция Литвы официально государственной. Но если решение такое будет принято, то страна-соседка потеряет до 100 миллионов евро".

Среди альтернативных маршрутов сейчас рассматриваются порты Мурманска, Ленинградской области и несколько других точек.


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С учетом недружественной политики Литвы в последнее время Беларусь прорабатывала альтернативные маршруты поставок удобрений еще до заявления министра...
 
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