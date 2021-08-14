ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси продлен срок повышения цен на рис до 31 августа

14.08.2021 10:43 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продлен срок повышения цен на рис до 31 августа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров до 31 августа 2021 года продлен срок возможного повышения цен на весь ассортимент риса на уровне, не превышающем 4% по отношению к ценам на 28 февраля этого года.

“Повышение может быть осуществлено юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, ввоз и реализацию риса на внутренний рынок”, - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что ранее было принято решение о возможности такого повышения цен в срок до 31 июля текущего года.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В министерстве напомнили, что ранее было принято решение о возможности такого повышения цен в срок до 31 июля текущего года.
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси в июле прирост потребительских цен в годовом выражении замедлился до 9,8%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by