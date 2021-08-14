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Минфин выделит Br206 млн для дополнительного повышения зарплат бюджетникам

14.08.2021 11:13 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов выделит Br206,53 млн для дополнительного повышения зарплат бюджетникам. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 августа 2021 года №460, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, Министерству финансов необходимо выделить в 2021 году из резервного фонда Президента Беларуси Br206,53 млн на финансирование расходов, связанных с дополнительным повышением зарплаты работников бюджетных организаций. Эти средства также предназначаются для выплаты надбавок медработникам.

Из этих средств Br18,586 млн будет направлено государственным органам, а Br187,944 - консолидированным бюджетам областей в виде межбюджетных трансфертов. Эти деньги будут переданы Республиканскому госпиталю и областным медслужбам Департамента финансов и тыла МВД, республиканским научно-практическим центрам, войсковым частям и медучреждениям Минобороны, а также ряду учреждений здравоохранения республиканского уровня.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 4 мая 2021 года.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Из этих средств Br18,586 млн будет направлено государственным органам, а Br187,944 - консолидированным бюджетам областей в виде межбюджетных трансфертов.
 
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