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Минтранс распределит разрешения на международные перевозки на IV квартал

14.08.2021 12:35 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия Минтранса по распределению, выдаче разрешений и контролю за их использованием приняла решение о распределении разрешений на международные перевозки на четвертый квартал 2021 года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

В частности, будут распределены «двусторонние и транзитные» разрешения Польши, а также некоторые разрешения России "в/из третьих стран".

"При наличии потребности в получении таких разрешений автомобильным перевозчикам в период с 15 августа по 31 августа 2021 года включительно необходимо проинформировать Транспортную инспекцию через сайт о своем намерении получить разрешения, подлежащие распределению на четвертый квартал, и необходимом их количестве", - говорится в сообщении Минтранса.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В частности, будут распределены "двусторонние и транзитные" разрешения Польши, а также некоторые разрешения России "в/из третьих стран.
 
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