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Уборочная-2021: белорусский каравай весит уже 5 млн 360 тыс. тонн зерна

14.08.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В полях кипит уборка. Намолочено уже почти 5 миллионов 360 тысяч тонн зерна. По-прежнему больше всех заготовила Минская область - 1 миллион 339 тысяч тонн. В столичном регионе и самая высокая урожайность. По темпам уборки в лидеры вырвался Могилевский регион, обогнав слегка Брестский. В этих областях обработано более 91 % площадей. Не отстает и Гомельская область. Здесь осталось убрать зерно менее чем с 15 % площадей. По намолоту на третьем месте вслед на столичным и Брестским регионами - Гродненский (более 815 тысяч тонн хлеба). На финишную прямую выходят и аграрии Витебской области. Они обещают завершить жатву раньше обычного.



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В полях кипит уборка. Намолочено уже почти 5 миллионов 360 тысяч тонн зерна. По-прежнему больше всех заготовила Минская область - 1 миллион 339 тысяч тонн. В столичном...
 
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