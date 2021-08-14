Уборочная-2021: белорусский каравай весит уже 5 млн 360 тыс. тонн зерна

Источник материала: БT

В полях кипит уборка. Намолочено уже почти 5 миллионов 360 тысяч тонн зерна. По-прежнему больше всех заготовила Минская область - 1 миллион 339 тысяч тонн. В столичном регионе и самая высокая урожайность. По темпам уборки в лидеры вырвался Могилевский регион, обогнав слегка Брестский. В этих областях обработано более 91 % площадей. Не отстает и Гомельская область. Здесь осталось убрать зерно менее чем с 15 % площадей. По намолоту на третьем месте вслед на столичным и Брестским регионами - Гродненский (более 815 тысяч тонн хлеба). На финишную прямую выходят и аграрии Витебской области. Они обещают завершить жатву раньше обычного.



