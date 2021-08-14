|
В Турции потерпел крушение пожарный самолет
14.08.2021 16:03 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарный самолет Бе-200 потерпел сегодня крушение на юго-востоке Турции. Об этом проинформировал телеканал NTV со ссылкой на Главное управление лесного хозяйства, сообщает ТАСС.
Авария произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находились семь человек, из которых пятеро - иностранцы. Их судьба в настоящий момент неизвестна.
Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у России для борьбы с лесными пожарами. Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находились семь человек, из которых пятеро - иностранцы. Их судьба в настоящий момент неизвестна.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)