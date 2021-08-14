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В Турции потерпел крушение пожарный самолет

14.08.2021 16:03 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарный самолет Бе-200 потерпел сегодня крушение на юго-востоке Турции. Об этом проинформировал телеканал NTV со ссылкой на Главное управление лесного хозяйства, сообщает ТАСС.

Авария произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находились семь человек, из которых пятеро - иностранцы. Их судьба в настоящий момент неизвестна.

Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у России для борьбы с лесными пожарами. Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находились семь человек, из которых пятеро - иностранцы. Их судьба в настоящий момент неизвестна.
 
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