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Масштабная белорусская экспозиция будет представлена на международной выставке в Армении

14.08.2021 16:03 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus будет представлена на международной выставке Armenia Expo 2021, которая пройдет с 16 по 18 сентября в Ереване. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт выставочного предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

"Более двадцати белорусских предприятий различных отраслей представят в столице Армении свои лучшие новинки, адаптированные под предпочтения и потребности армянских партнеров", - говорится в сообщении.

Например, ОАО "Гомсельмаш" впервые примет участие в выставке. Однако две машины под брендом "ПАЛЕССЕ" с прошлого года уже работают на полях Армении.

ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" представит в Армении продукцию торговой марки "Ясь Белоус" - сыры, сухое молоко и масло. "Эти виды белорусской продукции традиционно пользуются спросом на Кавказе - в 2020 году они наряду со сливками и творогом преобладали в экспорте белорусских продуктов в Армению", - отметили на выставочном предприятии.

Среди участников белорусской экспозиции также УП "Калинковичский молочный комбинат" и предприятия концерна "Белгоспищепром", демонстрирующие кондитерскую, бакалейную и алкогольную продукцию.

Как отметили в "Белинтерэкспо", результативность участия в этой выставке будет усилена традиционными элементами экспозиции Made in Belarus: промокампанией в Армении, информационным семинаром для участников, посещением армянских предприятий.

Международная выставка Armenia Expo проводится в 20-й раз как универсальный региональный торгово-промышленный форум.

Организатор экспозиции белорусских предприятий - выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты. Мероприятие проходит при поддержке посольства Беларуси в Армении, а также правительства Республики Армения.

В 2021 году выставочным предприятием "Белинтерэкспо" БелТПП запланировано более 40 белорусских экспозиций на международных выставках в Армении, Болгарии, Казахстане, Иране, Кении, ОАЭ, Сербии, Узбекистане и других странах.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Более двадцати белорусских предприятий различных отраслей представят в столице Армении свои лучшие новинки, адаптированные под предпочтения и потребности...
 
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