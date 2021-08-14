Хлеборобам Беларуси остается убрать пятую часть золотой нивы

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Знакомство с техническими тонкостями в полевых условиях. Такую экскурсию с урожайными видами из окна провел Виталий Лепский. Хлебное дело начинал вместе с братом: был помощником. В роли комбайнера же 25 лет. Рассказывает Елена Витко.

Виталий Лепский, комбайнер агрокомбината "Ждановичи":

Нравится это дело. Когда был малышом, мне нравилось смотреть на машины, на трактора.

В агрокомбинате "Ждановичи" колосистые поля сейчас бороздят 19 комбайнов. Общий намолот ежедневно - около 2 тысяч тонн. С гектара зерновые дают 65 центнеров - цифра на порядок выше средней по стране. Всего предстоит убрать более 7 тысяч гектаров площадей.

Сергей Ржеутский, начальник производства продукции открытого грунта агрокомбината "Ждановичи":

Погода корректирует нашу работу. Каждый день - либо утром, либо вечером - идет дождь. Поэтому выбираем время. Видим, что зерновые готовы, - начинаем.

За сезон же заготовить планируют 40 тысяч тонн урожая. К слову, госзаказ по рапсу и пшенице уже выполнили. Остается ячмень.

Только этот зерносушильный комплекс принимает порядка тысячи тонн зерна, сейчас поступает пшеница. Влажность проверяют с помощью специального устройства. Сюда уже засыпали золотой урожай: и (после дождя) видим показатель - 20 процентов. Зерно отправляют на доработку. Оптимальная влажность для хранения - 14 процентов.

Жанна Штуро, ведущий агроном агрокомбината "Ждановичи":

Зерно, посмотрите, красивое. Оно проходит предварительную очистку, и когда уже просушится, выгружается и потом идет по назначению.

Площади с озимыми, в том числе и рапсом, в агрокомбинате "Ждановичи" увеличат на 700 гектаров. Связано это с их устойчивостью к погодным контрастам и более высокой урожайностью. Впрочем, такая тенденция наблюдается по всей стране. Сев масличной культуры планируют завершить в начале осени, зерновых - в октябре.





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