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Ю. Чеботарь о социально-экономическом развитии Беларуси до 2025 года

14.08.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Кроме защиты от внешних угроз, неизменной политикой нашего государства остается социально-экономическое развитие Беларуси. В программе до 2025 года в стране будет создан автомобильный кластер, ядром которого станут предприятия по производству двигателей экологического класса Евро-6 и выше. Кроме того, среди задач - увеличить экспорт товаров и услуг более чем на 50 млрд долларов в 2025 году. Доля сферы услуг в ВВП должна прирасти до 50-51 %. ВВП Беларуси к концу пятилетки прибавит 20 %. Экономические акценты документа в интервью "Панорамы" расставил первый зам профильного министра Юрий Чеботарь (видео). 


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Кроме защиты от внешних угроз, неизменной политикой нашего государства остается социально-экономическое развитие Беларуси. В программе до 2025 года в стране будет...
 
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