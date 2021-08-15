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5 млн 530 тыс. тонн зерна на сегодня намолотили белорусские аграрии
15.08.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Убрать осталось 15 % площадей. Массовую жатву уже завершили в Могилевской области. На счету региона 792 тыс. тонн хлеба. Лидируют же по намолоту столичный регион - 1 млн 384 тыс. тонн и Брестский - 1 млн 108 тыс. тонн.
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Убрать осталось 15 % площадей. Массовую жатву уже завершили в Могилевской области. На счету региона 792 тыс. тонн хлеба. Лидируют же по намолоту столичный регион - 1...
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