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5 млн 530 тыс. тонн зерна на сегодня намолотили белорусские аграрии

15.08.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Убрать осталось 15 % площадей. Массовую жатву уже завершили в Могилевской области. На счету региона 792 тыс. тонн хлеба. Лидируют же  по намолоту  столичный регион - 1 млн 384 тыс. тонн и Брестский -  1 млн 108 тыс. тонн.



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Убрать осталось 15 % площадей. Массовую жатву уже завершили в Могилевской области. На счету региона 792 тыс. тонн хлеба. Лидируют же  по намолоту  столичный регион - 1...
 
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