Повышение благосостояния белорусов и достижение высоких стандартов жизни - ключевые задачи на пятилетку 2021-2025 гг

Источник материала: БT

Повышение благосостояния и достижение высоких стандартов жизни - ключевые задачи на пятилетку. Госпрограмма социально-экономического развития до 2025 года - это не только ориентир, главная цель, к которой нужно стремиться. Это и инструкция к действию. В документе прописаны конкретные шаги, которые должны быть реализованы в среднесрочной перспективе.

Документ объемный, еще не раз будем к нему возвращаться. Назовем лишь несколько определяющих цифр. В планах - увеличить экспорт товаров и услуг более чем на $50 млрд в 2025 году. Доля сферы услуг в ВВП должна прирасти до 50-51 %. ВВП Беларуси к концу пятилетки прибавит 20 %. Развиваться должна не только столица, но условия для бизнеса и комфортной жизни должны быть и в регионах. Об экономике образца 2021-2025 - Вероника Бута в рубрике "Контекст".

Темпы действительно высокие. Достигнуть их можно лишь за счет максимальной загрузки мощностей наших предприятий, и, конечно же, сбыта продукции. Задачи для производств условно разделим на два направления.

10 млрд руб. инвестиций к 2025 году

Во-первых, пятилетка 2021-2025 должна стать инвестиционной. Деньги продолжат вкладывать точечно, где необходима модернизация. Во-вторых, ждут реализации бизнес-планов, выхода на полную мощность тех заводов, куда уже были вложены финансы.

Но фундамент программы, конечно, останется.

Определяющей становится борьба за внешние рынки. Санкционная риторика, увы, бесследно не пройдет, вызовет своего рода трансформацию, но, заверяют в профильном ведомстве, она коснется далеко не всей экономики.

Любые трудности - это повод мобилизоваться. Над экспортной стратегией задумались основательно - тема внешних рынков проходит красной линией через всю стратегию.

Целевой экспорт к концу 2025 г.:

$150 млн в Израиль;

$200 млн в Египет;

$600 млн в Индию.







Юрий Чеботарь, первый замминистра экономики Беларуси:

Мы определили опорные точки, где мы будем прирастать. Рынок Азии, Китай, Индия. Следующее направление - Африка. Большой рынок в части инвестиционных товаров. Можем поставить 0,5 млрд нашей техники по нашим расчетам. И остается нашим основным рынком РФ.

Конкурентоспособность - залог успеха. Программа акцентирует внимание на важности для предприятий оперативно и гибко реагировать как на мировую конъюнктуру, так и на то, что необходимо здесь и сейчас нашей стране.

Ставка на ускоренное развитие высокотехнологичных производств, в том числе с приставками электро- и эко-. В фармацевтике предстоит реализовать не менее 9 инвестпроектов. Продолжат работать над отечественной вакциной против COVID-19.

Юрий Чеботарь, первый замминистра экономики Беларуси:

Основная цель - это рост благосостояния населения. Эта цель разбивается на задачи, мы видим, что только за счет увеличения производительности труда и конкурентоспособности новых продуктов можно ее достичь. Это все в наших руках.

Повысить долю БелАЗов на мировом рынке карьерной техники до 31 %.

Рост конкурентоспособности промышленности

Расширить объемы и других традиционных производств, но обязательно на новой технологической базе. Преобразования ожидаются на БМЗ, "Гродно Азоте", "Белшине", в Столбцах построят литейный завод. Это только несколько примеров больших инвестпланов. Ждем запуска сразу двух крупных горно-обогатительных комплексов на Петриковском месторождении и на Нежинском участке Старобинского.

Наши амбиции - войти в пятерку мировых производителей калийных удобрений. Промышленникам поручено освоить две с половиной сотни новых видов импортозамещающей продукции.

Юрий Чеботарь, первый замминистра экономики Беларуси:

Подходили к выбору проектов с учетом и компетенций и тех конкурентных преимуществ, которые есть в конкретных регионах, где эти проекты сформированы и должны реализовываться. Ни один проект не остался в долгом ящике.

Сильные регионы - ключевой приоритет пятилетней программы. Минская область - это большой промышленный пояс с развитием промышленных парков. В городах поменьше акцент на переработку местных ресурсов. Во главе угла всех преобразований - снижение затрат на производство.

Юрий Чеботарь, первый замминистра экономики Беларуси:

Потенциал есть в каждом регионе. В средних городах - создание индустриальных площадок. Чтобы приходил инвестор и строил заводы на готовых площадях. Технопарки. В районах - потенциал сельского хозяйства.

Для чего все это? Реализацию всех пунктов программы должны почувствовать мы с вами. В том числе и в наших кошельках. В среднесрочной перспективе ожидают, доходы белорусов вырастут на 20 %.





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