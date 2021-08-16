Уборочная-2021: Массовую жатву завершили Могилевская и Брестская области

Источник материала: БT

Продовольственный резерв в эти дни активно пополняют наши аграрии. Общий намолот в 5 миллионов 680 тысяч тонн зерновых дает уверенность - будем с хлебом. Массовую жатву уже завершили Могилевская и Брестская области. На их счету 809 тысяч тонн и миллион 128 тысяч соответственно. Лидирует же по намолоту по-прежнему Центральный регион страны - в Минской области собрано почти полтора миллиона тонн зерновых.



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