ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уборочная-2021: Массовую жатву завершили Могилевская и Брестская области

16.08.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Продовольственный резерв в эти дни активно пополняют наши аграрии. Общий намолот в 5 миллионов 680 тысяч тонн зерновых дает уверенность - будем с хлебом. Массовую жатву уже завершили Могилевская и Брестская области. На их счету 809 тысяч тонн и миллион 128 тысяч соответственно. Лидирует же по намолоту по-прежнему Центральный регион страны - в Минской области собрано почти полтора миллиона тонн зерновых.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продовольственный резерв в эти дни активно пополняют наши аграрии. Общий намолот в 5 миллионов 680 тысяч тонн зерновых дает уверенность - будем с хлебом. Массовую...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Каравай общим весом более 10 млн т планируют получить аграрии в этом году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by