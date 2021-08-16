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Экспорт транспортных услуг за первое полугодие превысил $2 млрд
16.08.2021 11:19 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт транспортных услуг за первое полугодие превысил $2 млрд. Об этом
По словам министра, за первое полугодие экспорт транспортных услуг вырос на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысил $2 млрд. "По году мы ориентируемся где-то в районе $4 млрд, - сказал Алексей Авраменко. - Почти половина (44,5%) всех услуг по стране -транспортные услуги".
"Если вы выдержите до конца года этот темп, то будете просто молодцы", - отметил глава государства.
В целом по транспортной деятельности отмечается улучшение всех финансовых показателей. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг увеличилась на 20,3%, рентабельность продаж - на 1,7 процентных пункта. Затраты на производство и реализацию продукции снизились на 2%.-0-
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Об этом доложил сегодня Президенту Беларуси Александру Лукашенко министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.
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