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Экспорт транспортных услуг за первое полугодие превысил $2 млрд

16.08.2021 11:19 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт транспортных услуг за первое полугодие превысил $2 млрд. Об этом доложил сегодня Президенту Беларуси Александру Лукашенко министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, за первое полугодие экспорт транспортных услуг вырос на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысил $2 млрд. "По году мы ориентируемся где-то в районе $4 млрд, - сказал Алексей Авраменко. - Почти половина (44,5%) всех услуг по стране -транспортные услуги".

"Если вы выдержите до конца года этот темп, то будете просто молодцы", - отметил глава государства.

В целом по транспортной деятельности отмечается улучшение всех финансовых показателей. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг увеличилась на 20,3%, рентабельность продаж - на 1,7 процентных пункта. Затраты на производство и реализацию продукции снизились на 2%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом доложил сегодня Президенту Беларуси Александру Лукашенко министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.
 
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