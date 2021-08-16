ЕАБР прогнозирует замедление инфляции в Беларуси в конце текущего года

Евразийский банк развития прогнозирует сохранение годовой инфляции в Беларуси до ноября выше 9% и ее замедление до 8,7% в декабре текущего года. Об этом говорится в обзоре новостей экономик стран-участниц ЕАБР.

Эксперты банка подчеркивают, что инфляция в Беларуси в июле замедлилась до 9,8% год к году (9,9% было в июне), а данный показатель входит в рамки их ожиданий.

«Важно отметить замедление месячной базовой инфляции. Ее значение с устранением сезонных колебаний оценивается ЕАБР в 0,5–0,6% в июле, в то время как в феврале - июне находилось в диапазоне 0,8–0,9%», - сообщает ЕАБР.

По мнению аналитиков, стабилизация мировых цен на продовольствие и металлы могла поспособствовать замедлению базовой инфляции, однако рост базового индекса потребительских цен с устранением сезонности все еще остается повышенным.

Экономисты банка говорят, что перенос возросших издержек производителей и высокие инфляционные ожидания, скорее всего, продолжат сказываться на росте потребительских цен.

«ЕАБР сохраняет прогноз нахождения годовой инфляции выше 9% вплоть до ноября включительно и ее замедления до 8,7% в декабре», - сообщается в обзоре.

При этом отмечается, что одним из факторов риска для инфляции является снижение урожайности зерновых культур, а на 13 августа урожайность более чем на 16% ниже предыдущего года.