Источник материала: БелТА





"У нас в феврале было подписано соглашение с Российской Федерацией. Мы фактически с февраля на российские порты перевезли порядка одного миллиона тонн нефтепродуктов. Соответственно, у нас есть альтернатива. Это порты Ленинградской области, Мурманска. Эти схемы наработаны. Поэтому будем очень оперативно реагировать на изменения либо введение каких-то дополнительных ограничений в части перевозки калийных удобрений", - сказал Алексей Авраменко.





Как сообщалось, схема альтернативной поставки белорусской продукции на экспорт затрагивалась во время рабочей встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с Алексеем Авраменко. Этот вопрос также был затронут во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с представителями общественности, медиасферы и журналистами 9 августа. Александр Лукашенко ответил на угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений. "Начали крутить-вертеть. Выстрелили себе в ногу. А сейчас хотят закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические калийные удобрения", - сказал Президент.





Александр Лукашенко заявил, что в таком случае Беларусь перенаправит потоки в другие порты - на территории России. "Мы поставим эти объемы. В Мурманске загрузим. Это не вопрос. И по северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай. Это наш основной рынок. И в Индию - юго-восток, - отметил белорусский лидер. - Пока мы не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне".-0-

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь готова оперативно реагировать на ограничения перевозок калийных удобрений через Литву - Авраменко