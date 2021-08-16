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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 августа 2021 года
16.08.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю, напротив, показала рост на 0.3% и равна на данный момент 1324 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 104 $/м2 в пользу новостроек.
Количество выставленных на продажу квартир за последнюю неделю немного уменьшилось (на 0.3%) за счет снижения в базе числа 3-комнатных квартир. Их стало меньше на 1.6%. В других сегментах предложение практически не изменилось.
Среди районов города в наибольшей степени число объявлений снизилось в Центральном, Заводском и Партизанском. В Советском и Московском, напротив, число квартир на продажу за последние семь дней немного увеличилось (рост до 2%).
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 607 $/м2 (-0.3%), Солигорск — 775 $/м2 (-0.4%), Молодечно — 757 $/м2 (+0.5%), Жодино — 678 $/м2 (-0.4%), Слуцк — 565 $/м2 (+0.4%).
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За неделю, с 9 по 16 августа 2021 года, аналитическим центром Realt были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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