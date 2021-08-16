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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 августа 2021 года

16.08.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.2% и составил 1220 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю, напротив, показала рост на 0.3% и равна на данный момент 1324 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 104 $/м2 в пользу новостроек.

Средняя цена квадратного метра без учета влияния новостроек за за последнюю неделю выросла на 0.5% и составила 1333 $.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 августа 2021 года

Отрицательная динамика цен на вторичном рынке жилья белорусской столицы наблюдается с конца июля.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 августа 2021 года

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Количество выставленных на продажу квартир за последнюю неделю немного уменьшилось (на 0.3%) за счет снижения в базе числа 3-комнатных квартир. Их стало меньше на 1.6%. В других сегментах предложение практически не изменилось.

Среди районов города в наибольшей степени число объявлений снизилось в Центральном, Заводском и Партизанском. В Советском и Московском, напротив, число квартир на продажу за последние семь дней немного увеличилось (рост до 2%).

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 августа 2021 года

Cущественных изменений в средних ценах квадратного метра в зависимости от числа комнат не произошло. Исключением стали лишь 4-комнатные квартиры, которые стали дешевле сразу на 1.2%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 августа 2021 года

В районах города динамика средних цен была разнонаправленной. Небольшой рост отмечался в Первомайском районе, в то в время как в Центральном, Заводском и Советском квартиры стали заметно дешевле. В остальных частях города существенных изменений не произошло.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 августа 2021 года

Различия между микрорайонами выглядят на данный момент так:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 августа 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 804 $/м2 (+0.1%), Витебск — 600 $/м2 (+0.3%), Гомель — 615 $/м2 (+0.8%), Гродно — 715 $/м2 (+0.3%), Могилев — 654 $/м2 (+0.6%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 607 $/м2 (-0.3%), Солигорск — 775 $/м2 (-0.4%), Молодечно — 757 $/м2 (+0.5%), Жодино — 678 $/м2 (-0.4%), Слуцк — 565 $/м2 (+0.4%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 9 по 16 августа 2021 года, аналитическим центром Realt были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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