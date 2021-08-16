Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 августа 2021 года

Количество выставленных на продажу квартир за последнюю неделю немного уменьшилось (на 0.3%) за счет снижения в базе числа 3-комнатных квартир. Их стало меньше на 1.6%. В других сегментах предложение практически не изменилось.

Среди районов города в наибольшей степени число объявлений снизилось в Центральном, Заводском и Партизанском. В Советском и Московском, напротив, число квартир на продажу за последние семь дней немного увеличилось (рост до 2%).