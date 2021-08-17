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Авраменко рассказал о строительстве железной дороги к Нацаэропорту Минск и авиарейсах в Катар

17.08.2021 07:27 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в эфире программы "Разговор у Президента" рассказал о новых направлениях "Белавиа" и проекте строительства железной дороги к Национальному аэропорту, сообщает БЕЛТА.

По словам Алексея Авраменко, на ситуацию с авиасообщением влияют два фактора. Основной - еще не все страны вышли из пандемии. "Это был серьезный авиационный кризис, с учетом ограничений. Вместе с тем спрос на услуги авиакомпании очень высок. И загрузка практически на всех рейсах близится к 100%", - сказал он.

Обозначая новые направления на перспективу, министр в первую очередь назвал Катар. "Мы прорабатываем это направление. Оно интересно для нас. Также очень заинтересованы восстановить российское направление. Особенно увеличение количества рейсов в Санкт-Петербург и Москву. Ковидные ограничения действуют, и авиакомпания летает в Санкт-Петербург один раз в неделю. При таком спросе этого очень мало. Важно поэтапное восстановление и наращивание рейсов и в Российскую Федерацию, и в страны дальней дуги", - подчеркнул Алексей Авраменко.

Зашел разговор и о строительстве железной дороги к аэропорту. "Оно находится в стадии проектирования. Мы готовим соответствующие расчеты. Нам надо примерно два года на проектирование этого участка железнодорожного пути. В первую очередь это дополнительный путь, который будет проектироваться к основному. Он не только решит вопрос пуска электрички в аэропорт, но и увеличит пропускную способность минского железнодорожного узла - транзитное направление с запада на восток. Это практически половина всего проекта строительства линии непосредственно к Национальному аэропорту. Параллельно прорабатываем и источники финансирования. Будем определяться из актуальных условий на рынке", - сказал министр транспорта и коммуникаций.

Стоимость проекта будет четко определена после разработки проектно-сметной документации.-0- 
 
Теги: Минск
 
 
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По словам Алексея Авраменко, на ситуацию с авиасообщением влияют два фактора. Основной - еще не все страны вышли из пандемии.
 
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