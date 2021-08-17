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Минтранс: за пятилетку планируется отремонтировать почти 7 тыс. км местных дорог

17.08.2021 07:37 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 7 тыс. км местных дорог планируется отремонтировать за пятилетку. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в эфире программы "Разговор у Президента", сообщает БЕЛТА.

По словам Алексея Авраменко, глава государства уделяет особое внимание развитию сети местных дорог. "По программе на пятилетку запланировано отремонтировать 7 тыс. км. В среднем - чуть больше тысячи километров ежегодно. И это основной упор для поддержания местной сети в качественном состоянии. Совместно с Минфином дополнительно проработали вопрос о привлечении финансов из бюджета. Это около Br30 млн, что позволит нам по итогам года отремонтировать 1 тыс. км местных дорог. Конечно, хотелось бы и выше держать темп. Но это тот минимум, который мы для себя определили: больше можно - меньше нельзя", - подчеркнул он.

Министр также назвал участки общереспубликанских трасс, которые планируется ввести к концу текущего года. Речь идет о реконструкции дороги Р53 до Смолевичей. "Это будет новая бетонка. Завершим реконструкцию участка дороги Р23 Минск - Микашевичи на участке от Слуцка до Солигорска. Это основные объекты", - сказал Алексей Авраменко.

Идет и реконструкция мостовых сооружений. В работе около 13 крупных, а также свыше сотни более мелких объектов.

"Для нас также важно дальнейшее движение по инвестиционным проектам. Это и автомобильная дорога М3 Минск - Витебск, Р46 от Лепеля до Полоцка со строительством обхода и нового моста, М7 Минск - граница Литовской Республики. Это основные проекты, по которым были подписаны соответствующие кредитные соглашения с европейскими банками, и сегодня мы должны найти другие источники финансирования для их реализации. Речь идет об ориентировочной сумме в $0,5 млрд", - отметил глава ведомства.

В Беларуси почти 87 тыс. км дорог, 71 тыс. - дороги местного значения, которые обеспечивают связь между более 23 тыс. населенных пунктов. Плотность дорог общего пользования - одна из самых высоких в СНГ.-0- 
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Идет и реконструкция мостовых сооружений. В работе около 13 крупных, а также свыше сотни более мелких объектов. 
 
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