Дом за 250 рублей в сутки и 4 дня без выхода на сушу. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбах у Осиповичского водохранилища

В усадьбе – два дома: основной и гостевой. Заходим в основной. На первом этаже есть две гостевых комнаты, одну из них хозяин называет «общагой». Здесь же расположена и большая гостиная с камином, где собраны коллекции шляп, театральных платьев, костюмов, а также старинная чеканка и музыкальные инструменты.

- По вечерам гости собираются в гостиной, наряжаются в платья и костюмы, играют, поют, ставят спектакли, - говорит Александр.