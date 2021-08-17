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Дом за 250 рублей в сутки и 4 дня без выхода на сушу. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбах у Осиповичского водохранилища
17.08.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На береговой линии Осиповичского водохранилища, длина которой составляет более 55 километров, нашли прописку многие агроусадьбы. Мы побывали в двух в деревне Смык. Здесь предлагают рыбалку и пляжный отдых, катание на лодках, а также путешествие по водохранилищу на плавучем доме, где можно жить 4 дня, не выходя на сушу. Рассказываем, как еще можно отдохнуть в усадьбах «Бермудский треугольник» и «У реки».
Усадьба «Бермудский треугольник»
Усадьба «Бермудский треугольник» находится в деревне Смык в 80 километрах от Минска по трассе Минск-Гомель (М5/Е271) и в 7 километрах от Осиповичей. Первых своих гостей она стала принимать в 2014 году.
Мы были в усадьбе в будний день. Все гости, кроме родственников-сибиряков хозяина Александра Верховодки, разъехались поздно вечером в воскресенье.
- Как правило, гости приезжают в усадьбу на выходные и праздничные дни. Но этим летом в жаркую погоду свободных мест не было и в будние дни. За годы работы у меня сложился свой круг отдыхающих. Случайных людей не бывает, все приезжают по рекомендациям. Общение строится на доверии. Сам работаю в Минске, и когда позвонят знакомые, я оставляю им ключи от дома. Они сами устраивают отдых. Основной контингент – молодые люди примерно в возрасте 30 лет, - рассказывает Александр.
Основной дом
В усадьбе – два дома: основной и гостевой. Заходим в основной. На первом этаже есть две гостевых комнаты, одну из них хозяин называет «общагой». Здесь же расположена и большая гостиная с камином, где собраны коллекции шляп, театральных платьев, костюмов, а также старинная чеканка и музыкальные инструменты.
- По вечерам гости собираются в гостиной, наряжаются в платья и костюмы, играют, поют, ставят спектакли, - говорит Александр.
Дом рассчитан на прием 14-18 человек и обходится в сутки в 250 рублей.
Гостевой дом
Поближе к воде расположен гостевой дом. Отдыхающие размещаются в трех комнатах. Одна из них большая и три – маленькие. В доме оборудованы санузел, система кондиционирования, котел, от которого строение обогревается зимой. С террасы открывается живописный вид на водохранилище. Сутки проживания в доме стоят 120 рублей.
Между двумя домами построен большой навес, где гости собираются за большим столом.
- Летом после парной можно освежиться в воде. А вот зимой будет возможность окунуться в бассейне. Думаю, что в этом или начале следующего года закончу строительство. Задумок много по благоустройству, но на все не хватает времени, - дополняет Александр.
Рядом с водоемом на дереве Александр построил еще одну баньку. Она рассчитана на двух человек. На верхнем уровне гости парятся, а внизу в это время готовится шашлык.
Как правило, гости едят самостоятельно. Но когда приезжает большая компания, хозяин готовит для них плов или уху.
Куба – далеко, «Куба» - близко
В хозяйстве Александра есть много катеров, и каждый имеет свое название - «Никарагуа», «Гондурас», «Чумаход» и другие. На двух есть бани. Все они рассчитаны на 12 человек. Есть и плавучая беседка.
- Вчера мы плавали на «Гондурасе». Но больше всего гости любят плавучий дом «Куба», - говорит Александр. – Мы загружаемся в него, и я везу гостей по двум маршрутам. Один - в сторону Осиповичской ГЭС. Он составляет примерно 10 километров и рассчитан по времени (туда и обратно) на 4-5 часов. По пути останавливаемся на красивом острове, где оборудован пляж. На берегу широкого водохранилища расположены санатории и дома отдыха. Но это известный стандартный маршрут. Лично мне плавать по нему не особо интересно. Очень красивые места в другой стороне водохранилища, которая ведет к Лапичам. Там есть три русла. Это место я называю Амазонкой. Маршрут рассчитан на целый день.
Путешествие на 4-5 часов на «Кубе» обходится гостям в 150 рублей. На «Гондурасе» и других катерах можно покататься бесплатно.
- У меня есть идея, и я ее реализую до конца, создать в усадьбе зону, где гости могли бы находиться три дня, не ступая на землю. В этой зоне находятся плавучий дом «Куба», дом на дереве и дом на сваях (гостевой). Все они будут соединены мостами. Тот, кто проживет в усадьбе три дня, не выходя на сушу, получит от меня в подарок шоколадную медаль «Бермудский дятел».
Осиповичское водохранилище славится наличием большого количества разной рыбы, поэтому здесь всегда много рыбаков.
- Это водоем для карасей. Но в нем водится много и другой рыбы: подлещик, ерш, плотва, судак, щука, окунь, есть сазан, сом. Недавно запустили толстолобика и серебристого амура, - рассказывает хозяин усадьбы.
Любят отдыхать в усадьбе не только летом, но и зимой. Рыбалка, баня, катание на коньках. У каждого есть свое представление об отдыхе.
Усадьба «У реки»
30 лет назад Сергей Быченок купил в деревне Смык старый дом для своей семьи. В последние годы задумал открыть агроусадьбу, благо места для строительства гостевого дома на участке земли в 17 соток хватает. Но вот незадача: полной суммы денег на строительство отдельного дома для гостей пока нет. Сегодня проект остается только на бумаге, поэтому приехать на отдых в усадьбу можно без ночевки.
Во дворе хозяин построил стационарный мангал, коптилку для рыбы.
- На берегу водохранилища я оборудовал хороший пляж, куда ходит вся деревня. Построил три мостика для рыбаков. Когда хорошо клюет рыба, их тут много. Приезжают из Минска, Бобруйска, Осипович. Есть и свои местные. Чтобы в сезон попасть на мостик, надо заранее мне позвонить и забронировать место, - рассказывает Сергей. – Ну а в планах у меня на ближайшие годы – построить дом и принимать в нем гостей.
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Дом за 250 рублей в сутки и 4 дня без выхода на сушу. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбах у Осиповичского водохранилища
На береговой линии Осиповичского водохранилища, длина которой составляет более 55 километров, нашли прописку многие агроусадьбы. Мы побывали в двух в деревне Смык....
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