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Беларусь и Египет обсудили возможности роста товарооборота и услуг 

17.08.2021 09:19 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет обсудили возможности роста взаимного оборота товаров и услуг. Об этом шла речь на встрече председателя БелТПП Владимира Улаховича с делегацией во главе с министром внутренней торговли и снабжения Арабской Республики Египет Али аль Сайеда Али аль-Мосельхи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт палаты.

"Стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы белорусско-египетского торгово-экономического сотрудничества, возможности роста взаимного оборота товаров и услуг, открытия в Египте новых сборочных производств белорусской техники и организации поставок совместно произведенной продукции на рынки других стран Африки с использованием логистических возможностей Египта. Также участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в сфере инноваций, взаимодействия торгово-промышленных палат и товарных бирж двух стран, проведения совместных мероприятий", - говорится в сообщении.

По информации БелТПП, в состав делегации из Египта вошли генеральный секретарь Федерации египетских торговых палат и Союза африканских палат Алаа Эзз, заместитель министра внутренней торговли и снабжения, глава Агентства по развитию внутренней торговли Египта, председатель Египетской товарной биржи Ибрагим Эль Ашмави, председатель Египетской фондовой биржи Мохамед Фарид.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в сфере инноваций, взаимодействия торгово-промышленных палат и товарных бирж двух стран, проведения...
 
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