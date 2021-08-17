Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кормосмеситель-раздатчик В-МИКС 14Н-2Ш "АМКОДОР-СЕМАШ" получил сертификат Евразийского экономического союза на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.





"Кормосмеситель-раздатчик предназначен для приготовления сбалансированных кормосмесей, состоящих из различных компонентов - сенажа, кукурузного силоса, сена, соломы, добавок и др. Далее он транспортирует смесь к животноводческому комплексу и раздает ее в кормушки или на кормовой стол. При этом обеспечивается равномерное распределение корма даже без ленточного транспортера. Оборудование агрегатируется с тракторами тягового класса 2, которые имеются в каждом хозяйстве", - рассказали в пресс-службе.





Среди основных преимуществ новинки - применение в кинематической схеме двухступенчатого цилиндрического редуктора, который позволяет производить смешивание кормов на низких оборотах и защищает приводной вал и сам редуктор от перегрузок, а раздача кормов может осуществляться на высоких оборотах, что обеспечивает оптимальную однородность выдачи корма при различных положениях дозирующей заслонки. Технологический процесс перемешивания оптимизирован ассиметрично установленными в бункере регулируемыми контрножами, которые в свою очередь создают турбулентное движение корма. Разгрузочное окно имеет конструкцию, исключающую травмирование животных в процессе кормления.





Кормосмеситель-раздатчик оснащен четырехточечной системой взвешивания с сохранением в памяти различных рационов кормления, а необходимая информация выводится на дисплей весового терминала с широкой функциональностью. Уникальная конструкция смесительного шнека обеспечивает высокую эффективность смешивания, а регулируемые ножи позволяют использовать различные кормовые компоненты.





Как отметили в пресс-службе, во время квалификационных испытаний В-МИКС 14Н-2Ш получил положительные отзывы специалистов сельскохозяйственных предприятий. Таким образом, выполнены все условия для начала серийного производства этой продукции,





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ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" основано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-